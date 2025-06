Clara di nuovo single c’entra Fedez? L’indiscrezione | Bollore per uno dei ballerini del tour

Clara torna al centro dell’attenzione, questa volta per questioni di cuore: la sua storia con Jacopo si è conclusa, e i rumor la vedono puntare gli occhi su un famoso ballerino del tour. Ma le novità non finiscono qui: tra gossip e sussurri, si parla anche di un possibile flirt con Fedez, lasciando tutti a chiedersi se tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice collaborazione artistica. Le indiscrezioni continuano a infuocare il panorama rosa...

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Clara e Jacopo, lei ha puntato gli occhi su un ballerino. Spuntano nuove indiscrezioni sulla sfera sentimentale di Clara, già protagonista di alcuni rumors relativi ad una presunta liaison con Fedez. Clara (Foto Instagram soccins) Tra i due cantanti di ‘Scelte stupide’ è nato un flirt? In molti hanno insinuato che il loro rapporto non sia solo professionale, uno scatto li ha anche immortalati mentre si ‘baciavano’. La cantante ha subito smentito sui social dopo l’ennesimo pettegolezzo dicendo: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata e ripeto che sono solo delle invenzioni. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Clara di nuovo single, c’entra Fedez? L’indiscrezione: “Bollore per uno dei ballerini del tour”

