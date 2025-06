Clafoutis con verdure e caprino | la ricetta

Lasciatevi tentare dalla magia del clafoutis con verdure e caprino, un piatto che unisce la rusticità francese alla freschezza dell'orto italiano. Semplice da preparare, ma irresistibile nel gusto, questo flan salato è perfetto per un pranzo leggero o un brunch conviviale. Il segreto di Alice del Re? L'aggiunta del Granulare Vegetale, che dona un tocco di sapore inaspettato e irresistibile. Scopri come prepararlo!

Un flan rustico dal cuore francese e dal profumo di orto: il clafoutis salato con verdure e caprino preparato da Alice del Re è l’incontro perfetto tra semplicità e raffinatezza. Ideale per un pranzo leggero o un brunch, conquista con la sua consistenza morbida e il gusto deciso del formaggio di capra, bilanciato dalla dolcezza delle carote e la freschezza dei piselli. Il tocco in più dato da Alice a questo Clafoutis salato? Granulare Vegetale Bio Bauer, genuino, naturale e con verdure provenienti da agricoltura biologica, per una coccola colorata che sa di casa. ma con un tocco gourmet. Ingredienti per 46 persone Tempo di preparazione: 15 minuti Tempo di cottura: 45-50 minuti? 3 uova? 130 ml di latte? 130 ml di panna fresca? 120 g di formaggio stagionato di capra? 3 zucchine? 120 g di piselli sgranati? 3 carote? 1 cipollotto? 30 g di farina? 1 cucchiaino di granulare vegetale bio Bauer? timo? olio extravergine di oliva? sale e pepe Procedimento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it