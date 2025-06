Civitanovese | accordo tra Ciaccia e Lotorto Profili deve decidere sul diritto di prelazione

In un momento di tensione e incertezza, la Civitanovese si trova in una fase cruciale di stallo societario. L’accordo tra l’imprenditore laziale Davide Ciaccia e l’ex vicepresidente Vincenzo Lotorto apre scenari decisivi sulla futura gestione del club. Ora, Mauro Profili dovrà decidere se esercitare il diritto di prelazione per mantenere il controllo totale, o lasciar prendere il sopravvento a Ciaccia. La partita è appena iniziata...

Fase di stallo in casa Civitanovese. Trova conferme la notizia che l’imprenditore laziale Davide Ciaccia abbia raggiunto un accordo con Vincenzo Lotorto, ex vicepresidente dei rossoblù e depositario del 25% delle quote sociali. Adesso l’attuale patron rossoblù Mauro Profili dovrà esercitare il diritto di prelazione se vorrà acquisire il controllo totale della società . Altrimenti sarà proprio Ciaccia ad assicurarsi questa restante parte di quote. L’obiettivo dello stesso ex presidente del Teramo, che avrebbe già ricevuto la delega da Lotorto, potrebbe essere quello di assicurarsi l’intero pacchetto societario mediante una transazione con lo stesso Profili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese: accordo tra Ciaccia e Lotorto, Profili deve decidere sul diritto di prelazione

