Cittadini ostaggio dei miasmi di una ditta che ricicla materiali plastici e organici | La puzza ci sveglia la notte

Cittadini ostaggio di un’olezzosa morsa di miasmi provenienti da una ditta di Montello, che ricicla materiali plastici e organici. La notte si trasforma in un incubo tra puzze persistenti e disturbi respiratori, mentre il comitato Aria Pulita Tomenone denuncia senza sosta questa ingiustizia ambientale. Nonostante le verifiche dell’Arpa nel 2021, la situazione resta invariata, minando la qualità di vita di chi si sente impotente di fronte a questa emergenza olfattiva.

