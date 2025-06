Città più care d’Italia Bergamo è nona Sul podio Bolzano Siracusa e Pistoia

L'inflazione continua a stringere la misura delle tasche degli italiani, e l’ultimo rapporto Istat svela le città più care d’Italia nel maggio appena trascorso. Non si tratta solo di grandi metropoli: anche piccole e medie realtà come Bergamo, Pi249 e Siracusa mostrano aumenti significativi nel costo della vita. Scopriamo insieme quali sono le città che più penalizzano le famiglie italiane e cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

L'ANALISI. L'Istat ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di maggio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti.