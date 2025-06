Città di Varese e Vogherese | nuovi direttori sportivi e strategie di mercato

In un calcio dilettantistico in fermento, Città di Varese e Vogherese svelano i loro piani futuri con nuovi direttori sportivi e strategie mirate. Il Varese punta a un salto di categoria con Alessio Battaglino, ex Sangiuliano City, mentre la Vogherese si prepara a rinforzare la squadra sotto la guida di un nuovo allenatore. Una stagione ricca di sfide e opportunità sta per iniziare, e il calcio lombardo si appresta a sorprenderci ancora.

Prime ufficializzazioni per le squadre lombarde che nella stagione appena conclusa hanno disputato il campionato nazionale dilettanti girone A. Il Città di Varese ha annunciato il nuovo direttore sportivo Alessio Battaglino, ex Sangiuliano City, che avrà il compito di costruire una formazione altamente competitiva per provare il salto nella categoria superiore. La squadra sarà guidata da mister Andrea Ciceri, ex Sangiuliano City e Fiorenzuola. In tema mercato l'intento è confermare le pedine migliori aggiungendo poi tre o quattro giocatori di alto livello in grado di fare la differenza. Inoltre dovrebbe essere rimpolpata anche la batteria under con l'inserimento in rosa di diversi giovani della classe 2007.

