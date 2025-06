Circonferenze il festival dell’arte di strada Il tema scelto per quest’anno è Il Gioco

Preparati a vivere un'esperienza unica all'undicesima edizione di Circonferenze, il festival dell’arte di strada che, dal 19 al 22 giugno a Rho, trasformerà le piazze in un palcoscenico di magia e creatività. Con il tema del gioco come motore di connessioni e trasformazioni sociali, questo evento promette di coinvolgere grandi e piccini. Per la prima volta in Lombardia, un'installazione straordinaria aprirà nuove frontiere dell’arte urbana, lasciandoci in attesa di scoprire cosa ci riserverà questa straordinaria manifestazione.

Undicesima edizione di Circonferenze, il festival del circo e teatro di strada, dal 19 al 22 giugno a Rho. Promosso dal Comune e Associazione Duetti e ½ il festival torna nelle piazze della città e ha come tema il Gioco, inteso come facilitatore nel cucire e ricucire relazioni, nell’attivare processi di trasformazione sociale e riappropriarsi dello spazio pubblico. All’interno del festival, per la prima volta in Lombardia, ci saranno un LudobusSì e la festa nazionale del gioco itinerante, organizzata da Ali per Giocare, Associazione Nazionale dei Ludobus e delle Ludoteche italiane. Lo scopo del Ludobus è molto simile a quello del teatro di strada, viaggerà in diversi luoghi: giovedì 19 giugno si apriranno i battenti con l’inaugurazione del nuovo punto ristoro, Circoristò in Piazza San Vittore, nel centro di Rho; venerdì 20 il festival sarà in Piazza Jannacci, davanti al teatro cittadino con il Premio Vassalli; sabato 21 occuperà tutto il centro storico con moltissimi spettacoli e domenica si sposterà nel parco di Villa Burba per il LudobusSì e il grande spettacolo finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Circonferenze, il festival dell’arte di strada. Il tema scelto per quest’anno è “Il Gioco“

Circonferenze: dal 19 al 22 giugno circo e teatro di strada Il festival Circonferenze Associazione Teatrale Duetti e 1/2, giunto alla sua XI edizione, torna nelle piazze della città e ha come tema il Gioco, inteso come facilitatore nel cucire e ricucire relazio

