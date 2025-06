Circo Massimo | estate da record con 11 concerti in 22 giorni

L’estate romana si accende con un trionfo di musica e emozioni: il Circo Massimo, maestoso scenario tra Palatino e Aventino, ospita ben 11 concerti in soli 22 giorni, stabilendo un record impensabile. Una stagione imperdibile che vedrà protagonisti artisti di rilievo, pronti a conquistare il cuore di tutti gli appassionati. Scopri quali sono gli eventi e lasciati coinvolgere dalla magia di questa estate indimenticabile al Circo Massimo.

L’estate romana è già iniziata e con essa i tanti concerti previsti in varie zone di Roma, tra cui il Circo Massimo che accoglierà 11 concerti in soli 22 giorni. Un bel record per l’antico circo romano, sito tra il Palatino e l’Aventino. Chi sono i cantanti che si esibiranno in questo contesto magico? Tutti i concerti 2025 al Circo Massimo. Sabato 7 giugno 2025 Gazzelle ha inaugurato la stagione dei concerti al Circo Massimo. L’artista indie da anni ha conquistato il pubblico italiano, affermandosi nel panorama musicale nazionale. A seguire si esibiranno all’“Arena Circo Massimo” i Duran Duran il 15 e 16 giugno, 18 giugno Brunori Sas, 23 e 24 giugno Zucchero, 25 giugno Gigi d’Alessio, 26 giugno Gianna Nannini, 29 giugno e 1 ° luglio Achille Lauro, 6 luglio Tony Effe, 7 luglio Fabri Fibra. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: circo - concerti - estate - record

Circo contemporaneo e concerti. Quattro giorni con "Agreste INfesta" - Da giovedì a domenica, Fontenoce ospita "Agreste INfesta", quattro giorni di circo contemporaneo e concerti.

Quante emozioni con Gazzelle ieri sera al Circo Massimo a Roma. Sono passati 8 anni dai primi concerti al Monk, un locale di Roma, e ieri più di 50000 persone hanno cantato le sue canzoni. Seguici per altri video e per sapere cosa fare a Roma? #gazze Vai su Facebook

Circo Massimo: estate da record con 11 concerti in 22 giorni; Ed Sheeran all’Olimpico di Roma: attesi oltre 80.000 spettatori, superati i Coldplay; Circo Massimo: estate da record con 11 concerti in 22 giorni.

Circo Massimo: estate da record con 11 concerti in 22 giorni - L'estate romana è già iniziata e con essa i tanti concerti previsti in varie zone di Roma, tra cui il Circo Massimo che accoglierà 11 concerti in soli 22 giorni. Da msn.com