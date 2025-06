Cinema tutto pronto per l’ottavo Filming Italy Sardegna Festival

L'ottavo Filming Italy Sardegna Festival si appresta a conquistare Cagliari e il Forte Village, portando star, registi e appassionati in un viaggio tra cinema e bellezza. Un evento unico nel suo genere, che promette momenti indimenticabili dal 19 al 22 giugno, con anteprime e sezioni dedicate agli studenti. Prepariamoci a vivere un'edizione imperdibile, ricca di magia e ispirazione per tutti gli amanti del grande schermo.

Roma, 16 giu. (askanews) – Presentata oggi a Roma l’ottava edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village. Quest’anno ci sarà una pre-apertura la sera del 18 giugno e una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti dal 23 fino al 28 giugno al Notorious Cinemas Cagliari. La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it