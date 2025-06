Cinema si gira Qui non succede niente di Antonio Albanese

Le riprese del nuovo film di Antonio Albanese, "Qui non succede niente", sono ufficialmente iniziate, portando il set tra le suggestive acque del Lago d’Orta. Un progetto ambizioso che vede Albanese protagonista e regista, insieme a un cast di talento come Giuseppe Battiston e Niccolò Ferrero. Otterrete un racconto coinvolgente che promette di catturare l’attenzione degli spettatori. La magia del cinema prende forma, e l’attesa si fa sempre più emozionante.

Roma, 16 giu. (askanews) – Sono iniziate le riprese di “Qui non succede niente”, il nuovo film di Antonio Albanese con lo stesso regista e attore, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. Le riprese si svolgeranno sul Lago d’Orta e avranno una durata di otto settimane. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Antonio Albanese e Piero Guerrera, la fotografia è di Italo Petriccione la scenografia è a cura di Marco Belluzzi, i costumi sono di Carola Fenocchio e il montaggio di Davide Miele. Tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Antonio Albanese contro il lamento: "Ragazzi, basta piangersi addosso. La mia storia per chi vuole riscoprire il coraggio di fare, tra pane vero, fughe impossibili e la forza dei ricordi"

"La strada giovane" è il primo romanzo di Antonio Albanese (Feltrinelli). Un libro che nasce come una sceneggiatura e che l'attore, comico, regista e scrittore ha deciso di raccontare dopo oltre 22 anni. Nasce, infatti, da lontano, e racconta la storia di Nino, suo

