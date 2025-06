Cinebike al via la settimana di proiezioni | gli appuntamenti di domani 17 giugno

Pronti a vivere un’esperienza unica sotto le stelle? Cinebike inaugura la sua settimana di proiezioni e eventi sul territorio, invitandovi a scoprire il cinema all’aperto in sella alla bicicletta. Dopo il successo di lunedì con i cortometraggi di Cinebike Shorts Educational, domani 17 giugno promette emozioni e nuovi incontri. Non perdete l’occasione di vivere il cinema in modo sostenibile e coinvolgente: l’avventura continua!

