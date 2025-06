Cina | Xinjiang contea di Huocheng promuove industria di lavanda

Nel cuore dello Xinjiang, la contea di Huocheng si trasforma in un vibrante mare di viola grazie ai suoi immensi campi di lavanda in piena fioritura. Questa meraviglia naturale non solo incanta i visitatori con i suoi colori e profumi, ma dà anche vita a un festival del turismo che celebra il patrimonio culturale locale tra spettacoli, eventi sportivi e mostre. Un’occasione unica per scoprire la bellezza e le tradizioni di questa regione affascinante.

Una foto aerea, scattata da un drone il 14 giugno 2025, mostra un campo di lavanda nella contea di Huocheng, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro. I vasti campi di lavanda della contea sono entrati in piena fioritura a giugno, trasformando il paesaggio in un mare di viola. Un festival del turismo della lavanda, con spettacoli culturali, eventi sportivi e mostre che illustrano il patrimonio locale, ha preso il via in concomitanza con questo spettacolo naturale, mettendo in risalto la fiorente industria della lavanda della regione e promuovendo al contempo il turismo locale e lo sviluppo economico.

