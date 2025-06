Cina | viaggio di un artista attraverso vertice Cina-Asia centrale

Un viaggio tra arte e diplomazia, dove il pennello di Er Qiao dipinge la storia e le relazioni tra Cina e Asia Centrale. Dal primo Vertice a Xi’an al secondo, l’artista ha condiviso con il mondo le sue creazioni che uniscono tradizione e speranza. Scopri come l’arte diventa ponte tra culture e diplomazia visitando il video all’indirizzo:...

In occasione del primo Vertice Cina-Asia centrale tenutosi a Xi'an, il ventaglio a mano cinese dipinto con il personaggio di Tang Niu, realizzato dall'artista Er Qiao, e' stato apprezzato da molti ospiti. Due anni dopo, il signor Er Qiao e Tang Niu hanno inviato insieme i loro rinnovati auguri al secondo Vertice Cina-Asia centrale.

