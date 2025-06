Cina | Vendite al dettaglio in crescita del 6,4% a maggio rallenta la produzione industriale

La scena economica cinese mostra segnali contrastanti: mentre le vendite al dettaglio a maggio sorprendono con un aumento del 6,4%, la produzione industriale rallenta leggermente. Questo dualismo riflette una ripresa che, sebbene solida nel commercio al dettaglio, si scontra con sfide nel settore manifatturiero. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le future dinamiche del gigante asiatico.

Le vendite al dettaglio in Cina registrano a maggio un rialzo annuo a sorpresa del 6,4%, in accelerata sul +5,1% di aprile e sul 5% stimato, segnando la crescita più solida da dicembre 2023. Rallenta, invece, la produzione industriale, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica: +5,8% annuo contro il +6,1% di aprile e il +5,9% atteso alla vigilia. Gli investimenti in asset fissi crescono del 3,7% annuo a gennaio-maggio, meno del +3,9% di consenso dei mercati e del +4% dei primi 4 mesi del 2025. Il settore infrastrutturale si porta a +5,6% e quello manifatturiero a +8,5%. Il comparto immobiliare accusa un tonfo a -10,7%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina: Vendite al dettaglio in crescita del 6,4% a maggio, rallenta la produzione industriale

