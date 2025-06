Cina | vendite al dettaglio +6,4% a maggio

Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina hanno segnato un progresso del 6,4% a maggio, raggiungendo i 4.130 miliardi di yuan, un segnale positivo per l’economia del gigante asiatico. Questo dato riflette una ripresa dei consumi e la fiducia dei cittadini, elementi fondamentali per il futuro economico della seconda economia mondiale. Da gennaio a maggio, queste vendite sono ...

Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina, un importante indicatore della forza dei consumi del Paese, hanno registrato una crescita del 6,4% su base annua a maggio, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Il totale delle vendite al dettaglio di tali beni ha raggiunto i 4.130 miliardi di yuan (circa 575,3 miliardi di dollari) il mese scorso, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Da gennaio a maggio, queste vendite sono aumentate del 5% anno su anno, accelerando rispetto alla crescita del 4,7% dei primi quattro mesi, secondo l’NBS. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: vendite al dettaglio +6,4% a maggio

