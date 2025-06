Cina | stanzia 40 mln yuan per risposta di province a disastri per tifone

La Cina si prepara a fare fronte alle emergenze dei tifoni, stanziando 40 milioni di yuan per supportare le province più colpite. Un investimento strategico volto a rafforzare i salvataggi e le operazioni di soccorso in aree vulnerabili come Hainan, Guangdong e il Guangxi Zhuang. Questa decisione dimostra l'impegno del governo nel proteggere le comunità e mitigare i danni naturali. Per approfondire, si invita a visitare l’indirizzo: ...

La Cina ha stanziato 40 milioni di yuan dai fondi del governo centrale per sostenere i salvataggi di emergenza e gli sforzi di soccorso in caso di disastri nelle province di Hainan e Guangdong e nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, ha dichiarato ieri il ministero delle Finanze. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma627574962757492025-06-16cina-stanzia-40-mln-yuan-per-risposta-di-province-a-disastri-per-tifone Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: stanzia 40 mln yuan per risposta di province a disastri per tifone

