Cina | scopriamo passerella urbana sopra gli alberi a Fuzhou

Benvenuti a Fuzhou, dove innovazione e natura si incontrano in un'inedita passerella sopra le chiome degli alberi. Il Fudao Skywalk trasforma la città in un'oasi verde sospesa, offrendo ai visitatori un’esperienza unica di relax e scoperta tra paesaggi mozzafiato. Un perfetto esempio di come l’urbanistica possa integrarsi armoniosamente con l’ambiente. Scoprite questa straordinaria meta, simbolo di sostenibilità e cultura, nel cuore della Cina.

Un percorso pedonale sopraelevato, costruito tra le foreste, offre ai cittadini un luogo piacevole per rilassarsi e godersi il tempo libero. Esplorate il Fudao Skywalk, un punto di riferimento ecologico e culturale nella citta' cinese di Fuzhou.

