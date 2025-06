Cina | portavoce Esteri accoglie con favore Vietnam come Paese partner BRICS

La Cina ha accolto con entusiasmo l’ingresso del Vietnam come nuovo partner nel gruppo BRICS, sottolineando l’importanza di rafforzare la collaborazione internazionale. Il portavoce Guo Jiakun ha espresso soddisfazione per questa ampliamento, evidenziando come l'integrazione possa favorire lo sviluppo economico e politico della regione. Un passo significativo che apre nuove prospettive di dialogo e cooperazione tra le nazioni emergenti, contribuendo a plasmare un futuro più stabile e prospero per tutti.

La Cina accoglie con favore l’ingresso del Vietnam tra i Paesi partner del BRICS, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa quando gli e’ stato chiesto di commentare la notizia secondo cui il Brasile, Paese presidente del BRICS, venerdi’ ha annunciato l’ammissione formale del Vietnam come Paese partner del gruppo. La Cina accoglie con favore l’ingresso del Vietnam nel BRICS come Paese partner, ha dichiarato Guo, sottolineando che la partecipazione del Vietnam alla cooperazione BRICS non solo giovera’ al suo sviluppo, ma si allineera’ anche agli interessi comuni dei Paesi BRICS e del Sud globale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: portavoce Esteri, accoglie con favore Vietnam come Paese partner BRICS

In questa notizia si parla di: paese - vietnam - partner - brics

Nel frattempo, il Vietnam è entrato a far parte dei BRICS, ottenendo lo status di partner di questa associazione internazionale. I BRICS sono attualmente composti da dieci paesi: Federazione Russa, Brasile, India, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Vai su X

Il Paese asiatico è una delle economie più in crescita a livello globale e sta offrendo una decisiva sponda alla Cina in chiave anti-Usa: è stato ammesso nel club degli ex emergenti come partner insieme a Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Malesia, Nigeri Vai su Facebook

Ministero cinese degli Esteri: Benvenuto al Vietnam come paese partner dei BRICS; Il Vietnam diventa Paese partner dei BRICS: è il decimo a entrare nell’associazione.; Il Brasile annuncia il Vietnam come nuovo paese partner dei BRICS.

Brics: aderisce anche il Vietnam, il principale alleato di Pechino contro i dazi - Il Paese asiatico è una delle economie più in crescita a livello globale e sta offrendo una decisiva sponda alla Cina in chiave anti- Da msn.com

Il Brasile annuncia il Vietnam come nuovo paese partner dei BRICS - Il gruppo BRICS, che originariamente consisteva di Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, ha ampliato la sua composizione e le sue partnership negli ultimi anni. Scrive it.investing.com