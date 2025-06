Cina | occupazione mantiene stabilita’ a maggio grazie a sostegno politico

In un contesto globale di incertezza, la Cina dimostra stabilità occupazionale a maggio, grazie a un sostegno politico mirato. Con un tasso di disoccupazione urbano al 5%, in calo rispetto ad aprile, il Paese conferma una resilienza economica che rassicura. Nei primi cinque mesi dell’anno, l’occupazione si mantiene solida, riflettendo una strategia efficace di gestione. Analizziamo insieme i dettagli di questa dinamica positiva e le prospettive future...

Il tasso di disoccupazione urbano rilevato in Cina si e’ attestato al 5% a maggio, con un calo di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. Nei primi cinque mesi di quest’anno, il tasso di disoccupazione urbano medio rilevato e’ stato del 5,2%, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). “Il tasso di disoccupazione della popolazione attiva principale e’ rimasto stabile, con il tasso di disoccupazione giovanile in calo per il terzo mese consecutivo, a testimonianza della continua stabilita’ del mercato del lavoro nel suo complesso”, ha dichiarato Fu Linghui, portavoce dell’NBS, in una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it