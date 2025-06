Cina-Italia | Istituto Confucio di Roma celebra 20 anni di scambi culturali

L’Istituto Confucio di Roma celebra con orgoglio 20 anni di scambi culturali tra Cina e Italia, un percorso ricco di successi e relazioni profonde. Con oltre 60 ospiti provenienti da entrambe le nazioni, l’evento ha rafforzato i legami tra i due paesi e inaugurato la nuova Classe Confucio all’UNINT, simbolo di una collaborazione ormai consolidata. La storia di questo istituto continua a scrivere pagine di dialogo e cooperazione, aprendo nuove frontiere interculturali.

L'Istituto Confucio dell'Universita' La Sapienza di Roma ha recentemente celebrato il suo 20mo anniversario, con la partecipazione di oltre 60 ospiti provenienti dalla Cina e dall'Italia. E' stata inoltre inaugurata la Classe Confucio dell'Universita' degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), che segna l'ottava di questo tipo nell'ambito dell'Istituto della Sapienza. Sostenuto dalla Beijing Foreign Studies University (BFSU) e dalla Sapienza, l'Istituto ha formato circa 50.000 studenti e ha organizzato oltre 400 eventi culturali, attirando 340.000 partecipanti.

In occasione del ventennale dell'Istituto Confucio dell'Università Sapienza di Roma, nella cornice di un convegno sulla didattica della lingua cinese, si è svolta presso il Dipartimento ISO la cerimonia di scopertura della targa della nuova Aula Confucio

