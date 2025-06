Cina | Hebei inaugura museo su Grande Muraglia

La storia millenaria della Grande Muraglia cinese, testimonianza di ingegno e resistenza, ora trova casa in un nuovo Museo a Shanhaiguan, Hebei. Inaugurato a Qinhuangdao, questa struttura di 30.000 metri quadrati si distingue per la sua ricchezza culturale e la modernità. Con oltre 11.000 manufatti, il museo promette di affascinare visitatori di tutto il mondo, offrendo un viaggio immersivo tra passato e presente. Un passo importante per la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio unico al mondo.

Il Museo di Shanhaiguan sulla Grande Muraglia cinese e’ stato aperto al pubblico ieri nella citta’ di Qinhuangdao, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Museo nazionale di primo livello, la struttura si estende su 7 ettari e ha una superficie di 30.000 metri quadrati, con cinque sale espositive permanenti e tre temporanee. Ospitando oltre 11.000 manufatti culturali, il museo e’ un polo moderno e multifunzionale che integra conservazione culturale, esposizioni, istruzione, ricerca ed esperienze di svago. Sono aperte al pubblico le mostre in corso sui manufatti storici, sul ruolo di Shanhaiguan nella Grande Muraglia e sulle antiche armature e armi cinesi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Hebei inaugura museo su Grande Muraglia

In questa notizia si parla di: museo - hebei - muraglia - cina

Cina: Hebei inaugura museo su Grande Muraglia - Il Museo di Shanhaiguan sulla Grande Muraglia cinese e' stato aperto al pubblico ieri nella citta' di Qinhuangdao, nella provincia settentrionale cinese ... Scrive romadailynews.it