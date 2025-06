Cina | Gansu progetto di deviazione idrica tutela ambiente ecologico

Il progetto di deviazione idrica nel Gansu rappresenta un innovativo esempio di equilibrio tra progresso e tutela ambientale. Attraverso un'opera audace che attraversa il deserto, questa iniziativa ha già migliorato la vita dei cittadini e preservato l'ecologia locale. Scopri come questa straordinaria impresa sta plasmando il futuro sostenibile della regione visitando il video completo. Per saperne di più, clicca qui.

Un progetto di deviazione idrica attraverso un deserto, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, e' in funzione da piu' di due mesi, fornendo l'acqua tanto necessaria ai cittadini e salvaguardando l'ecologia locale.

