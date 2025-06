Cina | ammiriamo partita di calcio con droni

appassionati un'esperienza innovativa e mozzafiato, combinando tecnologia all’avanguardia con l’emozione del calcio. La China Drone Football League 2025 si sta affermando come un evento rivoluzionario, che trasforma le partite tradizionali in spettacoli futuristici. Con ogni volo e manovra, gli spettatori assistono a una nuova dimensione di divertimento e competizione, aprendo le porte a un futuro sportivo ancora tutto da scoprire.

La China Drone Football League 2025 (tappa di Langfang) ha preso il via di recente a Langfang, nella provincia dello Hebei, attirando oltre 100 squadre da tutto il Paese. Su campi aerei appositamente progettati, i concorrenti si sono concentrati intensamente pilotando i loro droni per attaccare le porte avversarie. Liberandosi delle superfici di gioco piatte ed estendendo il gioco allo spazio aereo tridimensionale, il calcio con droni offre agli spettatori una nuova esperienza visiva dinamica e rinfrescante. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma627621962762192025-06-16cina-ammiriamo-partita-di-calcio-con-droni Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it