In un momento di crescente tensione tra Iran e Israele, la Cina fa appello alla calma, chiedendo misure immediate per de-escalare il conflitto. La regione, gi√† fragile, necessita di sforzi condivisi per prevenire un ulteriore aggravarsi della situazione e favorire il ritorno alla stabilit√†. √ą fondamentale che tutte le parti collaborino per evitare una spirale di violenza che rischia di coinvolgere l'intera area. Solo cos√¨ si potr√† sperare in un futuro di pace duratura.

Milano, 16 giu. (askanews) - La Cina esorta Iran e Israele a prendere "immediatamente" provvedimenti per ridurre le tensioni dopo che Teheran ha lanciato una raffica di missili contro le citt√† israeliane e Israele ha colpito obiettivi militari nelle profondit√† dell'Iran. "Esortiamo tutte le parti a prendere immediatamente misure per ridurre le tensioni, evitare che la regione cada in un maggiore scompiglio e creare le condizioni per tornare sulla strada giusta per risolvere le questioni attraverso il dialogo e i negoziati", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, durante un regolare briefing con la stampa per risolvere le questioni attraverso il dialogo e i negoziati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Cina a Iran e Israele: misure immediate per ridurre tensioni

