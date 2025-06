Ciclista investito sulla Provinciale È gravissimo

Un incidente drammatico sulla provinciale 200 di Lodi ha lasciato un ciclista in condizioni gravissime. L’evento si è verificato nel primo pomeriggio, tra la strada provinciale 235 e via Cavallotti, coinvolgendo una vita e suscitando immediato cordoglio. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, le sue condizioni rimangono critiche. La comunità aspetta aggiornamenti mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa tragedia.

Ciclista investito a Lodi: è grave. L'incidente si è verificato dopo mezzogiorno, tra la strada provinciale 235 e via Cavallotti, alle porte della città . I soccorsi si sono attivati subito ma l'uomo investito in bicicletta è stato trovato in gravissime condizioni: lo hanno raggiunto l'automedica e un'ambulanza della Croce rossa del capoluogo ma, vista l'urgenza del ricovero, è stato fatto intervenire anche l' elisoccorso di Bergamo che ha trasportato il ferito all' ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove ora si trova ricoverato per le cure del caso. La dinamica resta al vaglio delle forze dell'ordine.

