Ciclista investito gravissimo in ospedale Prognosi riservata

Un grave incidente scuote Lodi: un ciclista, rimasto gravemente ferito e in prognosi riservata, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso a Bergamo. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra la Strada Provinciale 235 e via Cavallotti, è ancora sotto indagine mentre le autorità cercano di chiarire la dinamica. La scena si è rivelata devastante, con un impatto violento che ha lasciato tutti senza parole. La comunità si stringe nel dolore e nella speranza di una pronta ripresa.

Grave incidente a Lodi. Un ciclista (F.A. di mezza età) è stato travolto da un’auto e trasportato in elisoccorso a Bergamo. L’incidente si è verificato all’incrocio tra la Strada Provinciale 235 e via Cavallotti. Ancora da chiarire la dinamica su cui stanno indagando la Polizia Locale e gli agenti della Questura. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra la bicicletta e un’auto è stato violento. Sul posto sono giunti l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Lodi e l’elisoccorso da Bergamo. Il ciclista è stato intubato e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ora ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclista investito gravissimo in ospedale. Prognosi riservata

In questa notizia si parla di: ciclista - investito - gravissimo - ospedale

Ciclista investito da un'auto a Celerina: trasportato in ospedale - Un ciclista svizzero di 60 anni è rimasto gravemente ferito giovedì 15 maggio a Celerina, Engadina, dopo essere stato investito da un'auto sulla strada principale H27.

Belpasso: ciclista investito sulla SP 4/II, nulla di grave per lui Un ciclista è stato investito questa mattina lungo la Strada Provinciale 4/II, la S.M. di Licodia-Belpasso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che si è preso cura del Vai su Facebook

Ciclista investito gravissimo in ospedale. Prognosi riservata; Ciclista investito a Monza: 54enne in ospedale; Cade dalla bici e batte la testa: Filippo Turla muore in ospedale dopo 13 giorni di ricovero.

Ciclista investito sulla Provinciale. È gravissimo - L’incidente si è verificato dopo mezzogiorno, tra la strada provinciale 235 e via ... Riporta ilgiorno.it