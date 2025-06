Ciampate del Diavolo promozione del sito paleontologico sulla nave da crociera

Le “Ciampate del Diavolo” di Tora e Piccilli, gioiello dell’Alto Casertano, si preparano a conquistare il palcoscenico internazionale grazie a una promozione innovativa sulla nave da crociera. Sabato 15 giugno, un incontro strategico ha dato il via a un progetto ambizioso in collaborazione con Federitaly, per valorizzare il patrimonio paleontologico e attrarre turisti da tutto il mondo. Il sito...

Le "Ciampate del Diavolo" di Tora e Piccilli tornano protagoniste del rilancio turistico dell'Alto Casertano. Sabato 15 giugno si è tenuto un incontro strategico organizzato dal Comune in collaborazione con Federitaly, la Federazione impegnata nella promozione del Made in Italy nel mondo.

Tora e Piccilli punta al rilancio turistico con Federitaly: focus sulle “Ciampate del Diavolo” e il Made in Italy - In un angolo incantato dell’Alto Casertano, Tora e Piccilli si prepara a rinascere come meta imperdibile del turismo italiano.

