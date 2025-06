Ci mancava la sinistra pro Khamenei

Perché, sorprendentemente, ecco riemergere la sinistra pro-Khamenei, che sembra aver dimenticato le ormai note battaglie interne per concentrarsi su un nuovo, inquietante ritornello: «Meloni riferisca in Parlamento». Tra primarie, primavere di divisioni e nuove alleanze, il panorama politico si rivela ancora più complesso, lasciando intendere che forse, in questo gioco di potere, nulla è davvero come sembra.

Era da un po' che la sinistra non ripeteva il ritornello: «Meloni riferisca in Parlamento». In fondo stavano impegnati nelle primarie del Pd, altrimenti conosciute come referendum su Jobs Act e cittadinanza. Ma dopo la batosta che spacca in due il Pd e libera a Conte lo spazio per dirsi leader, mentre Landini prova a intestarsi il quorum che fino a ieri definiva fallimentare, ecco che torniamo a bomba. Nel vero senso della parola. Perché questa volta la sinistra si è schierata (nella sola ottica anti Meloni) con il peggior terrorista del mondo, l'ayatollah Khamenei, burattinaio dell'orrore islamista, teorico della soluzione finale del Terzo millennio contro lo Stato di Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ci mancava la sinistra pro Khamenei

In questa notizia si parla di: sinistra - mancava - khamenei - meloni

G7, Giorgia Meloni arrivata in Canada. Al via oggi il summit di Kananaskis Vai su Facebook

Salvini e Meloni "devono morire a testa in giù", il karaoke choc dell'Arci e la sinistra muta - A colmare la lacuna arriva il karaoke horror di due militanti dell'Arci, storica associazione della sinistra. Scrive iltempo.it