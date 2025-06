Ci buttiamo nei canali | il matrimonio milionario di Jeff Bezos a Venezia slitta per le proteste in città La rabbia di Zaia | Voglio che sia accolto a braccia aperte

L’atteso matrimonio di Jeff Bezos a Venezia si trasforma in un caso sociale, scatenando polemiche e proteste nella città lagunare. Mentre gli organizzatori sognano una celebrazione da favola, il comitato “No Space for Bezos” si oppone con forza, contestando l’arroganza del miliardario e il suo impatto sulla città. A due settimane dall’evento, Venezia si prepara a confrontarsi tra entusiasmo e resistenza, facendo emergere il momento di tensione più atteso dell’anno.

“Non siamo contro il matrimonio, ma contro l’arroganza di questo ‘tecno-feudatario’ che si muove come fosse a casa sua”. Con queste parole, il comitato “ No Space for Bezos” dichiara guerra alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, promettendo battaglia sui canali di Venezia. A meno di due settimane da quelle che si preannunciano come le “nozze dell’anno”, la laguna veneziana è diventata terreno di scontro. Il motivo? Il matrimonio milionario tra Jeff Bezos, 60 anni, fondatore di Amazon, e la sua compagna, l’ex giornalista Lauren Sánchez, 55 anni. Le noreazione di una rete di comitati e cittadini che si oppongono a quella che definiscono l’ennesima “colonizzazione” della città da parte delle élite globali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci buttiamo nei canali”: il matrimonio milionario di Jeff Bezos a Venezia slitta per le proteste in città. La rabbia di Zaia: “Voglio che sia accolto a braccia aperte”

