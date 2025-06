Choc in piscina | abusato a 15 anni Caccia all’uomo indagini serrate

Una notte di paura scuote Perugia: un adolescente di 15 anni avrebbe subito una violenza sessuale negli spogliatoi della piscina Fortebraccio. Le autoritĂ sono al lavoro, con indagini serrate per catturare il sospettato, un uomo sulla cinquantina ancora senza nome. La comunitĂ aspetta risposte e giustizia in un momento delicato. Continuate a seguirci per aggiornamenti su questa vicenda che ha suscitato grande scalpore.

Perugia, 16 giugno 2025 – Proseguono le indagini della squadra mobile per individuare il presunto responsabile della violenza sessuale denunciata da un 15enne. Violenza che si sarebbe consumata negli spogliatoi della piscina Fortebraccio di Perugia, nel tardo pomeriggio di venerdì. Il sospettato sarebbe un uomo sulla cinquantina di cui gli investigatori avrebbero in mano una sommaria descrizione a cui, però, non corrisponderebbe ancora un nome. Il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica è al momento contro ignoti, ma gli accertamenti procedono rapidi, per quanto nello stretto riserbo. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'impianto sportivo e quelli della zona nella possibilità di individuare quel personaggio sospetto che, alcuni testimoni, sostengono di aver visto aggirarsi per la piscina anche il giorno prima dell'accaduto.

