Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Monterrey-Inter | l’orario

Cristian Chivu si prepara a guidare la sua Inter in una sfida cruciale contro il Monterrey, alla vigilia del loro debutto al Mondiale per Club. Con la conferenza stampa in programma, l’allenatore rumeno ha l’opportunità di condividere le sue strategie e motivazioni prima di affrontare questa importante avventura internazionale. La partita, fissata tra domani e mercoledì notte alle 3 italiane, si prospetta un appuntamento da non perdere: ecco cosa aspettarci dalla vigilia di Chivu.

Chivu protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Monterrey-Inter. La Fifa ha appena comunicato l’orario della prima conferenza di vigilia dell’allenatore rumeno. ORARIO DELLA PRIMA CONFERENZA DI VIGILIA DI PARTITA – La nuova Inter di Cristian Chivu è attesa dall’esordio contro il Monterrey al Mondiale per Club. La partita è in programma tra domani e mercoledì notte alle 3 italiane. Oggi giornata di vigilia, nella quale – come di consueto – sono in programma una serie di appuntamenti. Il primo, da non perdere (per chi riuscirà visto l’orario), è la conferenza stampa di Chivu, prevista all’1. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Monterrey-Inter: l’orario

