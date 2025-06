Chivu e l’aiuto dei ‘tripletisti’ | dopo Maicon in arrivo un altro – CdS

L'Inter si stringe forte intorno a Cristian Chivu, protagonista di una straordinaria svolta nella sua carriera calcistica. Dopo Maicon e Zanetti, anche Cambiasso si unisce al coro di sostegno, testimoniando l’affetto e la fiducia di un'intera squadra pronta a tifare per il suo ritorno in grande stile. È un momento di grande emozione e unità , perché non capita tutti i giorni di sedersi sulla panchina nerazzurra: con loro, Chivu scriverà un nuovo capitolo da ricordare.

Tutto il mondo Inter vicino a Cristian Chivu per questa sua grandissima occasione sulla panchina nerazzurra. E il supporto arriva anche dai suoi compagni di squadra storici, da chi ha l’interismo nel cuore come lui. Dopo Maicon e Javier Zanetti (vicepresidente del club), presto arriverà anche Esteban Cambiasso. CON LUI – Supporto e vicinanza perché non capita tutti i giorni di sedere sulla panchina dell’Inter. Cristian Chivu, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato di interismo, appartenenza, orgoglio, attaccamento alla maglia. Quattro qualità che il rumeno indubbiamente aveva e ha tuttora a maggior ragione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu e l’aiuto dei ‘tripletisti’: dopo Maicon in arrivo un altro – CdS

In questa notizia si parla di: chivu - maicon - aiuto - tripletisti

Sarà Walter Samuel a ricoprire il ruolo di vice di Chivu: L'INTER AGLI INTERISTI Vai su Facebook

Chivu e l’aiuto dei ‘tripletisti’: dopo Maicon in arrivo un altro – CdS - Tutto il mondo Inter vicino a Cristian Chivu per questa sua grandissima occasione sulla panchina nerazzurra. Lo riporta inter-news.it