Chiusura di via Santa Marta richieste alternative per i negozi

Durante la riunione della I Commissione Comunale, il consigliere Dario Carbone ha sollevato importanti interrogativi sulle chiusure di via Santa Marta, evidenziando la necessità di individuare soluzioni alternative per negozi e residenti. Con l’Assessore Mondello presente, si è aperto un dialogo costruttivo per garantire continuità e supporto alle attività commerciali colpite. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa delicata questione, fondamentale per il benessere della comunità locale.

Il consigliere comunale Dario Carbone durante la seduta odierna della I Commissione Consiliare alla presenza dell’Assessore Mondello ha chiesto informazioni in ordine ai lavori in corso di svolgimento in via Santa Marta che hanno portato alla chiusura della strada all’altezza di Piazza Trombetta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Chiusura di via Santa Marta, richieste alternative per i negozi

In questa notizia si parla di: chiusura - santa - marta - richieste

Sono entrati in Giordania i vescovi toscani, partiti da Gerusalemme: stavano completando un pellegrinaggio in Terra Santa e sarebbero dovuti ripartire da Tel Aviv ma l'attacco all'Iran ha comportato la chiusura dell'aeroporto - Arezzo, 13 giugno 2025 – I vescovi toscani, partiti questa mattina da Gerusalemme al termine di un pellegrinaggio in Terra Santa, si sono trovati improvvisamente bloccati a causa dell’attacco all’Iran che ha chiuso l’aeroporto di Tel Aviv.

Quanto ne sai sui contratti di lavoro? Partecipa al workshop per far chiarezza su diritti, doveri e prospettive delle principali tipologie contrattuali. Ti aspettiamo il19 giugno dalle 10.30 alle 11.15 presso Arti e Mestieri Milano - SIAM 1838 in Via Santa Marta 18, a Vai su Facebook

Chiusura di via Santa Marta, richiesta alternative per i negozi; La morte di Papa Francesco, il feretro è a Santa Marta: i funerali sabato alle 10; Papa Francesco, la bolla a Santa Marta per evitare ricadute: così proteggeranno il Pontefice.

Strada chiusa per un cedimento in via Santa Marta, il consigliere Carbone: "Soluzioni urgenti per non danneggiare le attività commerciali" - Durante la seduta odierna della I Commissione ha sollecitato l’Amministrazione e chiesto chiarimenti sulle tempistiche del cantiere proponendo soluzioni per alleviare i disagi ... msn.com scrive

Firenze, scatta la chiusura di via Santa Marta: divieto di transito per un mese - Il provvedimento, fa sapere il Comune, è necessario per eseguire alcuni lavori urgenti su un immobile privato. Come scrive 055firenze.it