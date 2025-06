Chiusura del ponte Villoresi a Lonate Pozzolo | preoccupazione in due regioni

La chiusura del ponte Villoresi a Lonate Pozzolo sta suscitando non poche preoccupazioni tra residenti e commercianti, pronti ad affrontare un’estate di disagi e sfide economiche. I lavori di manutenzione straordinaria, in programma dal 30 giugno al 14 agosto, interromperanno temporaneamente i collegamenti tra Lombardia e Piemonte, mettendo a rischio attività e servizi essenziali. Resta da capire come le comunità si prepareranno a gestire questa difficile fase.

Lonate Pozzolo, 16 giugno 2025 – C’è preoccupazione tra i residenti e i commercianti per la chiusura del ponte sul canale Villoresi, tra Lombardia e Piemonte che sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Uno stop al traffico che penalizzerà di fatto i collegamenti con la zona di Oleggio e il Novarese dal 30 giugno al 14 agosto, con pesanti ricadute economiche per numerose attività (dalla ristorazione a quelle ricettive) nel periodo estivo e per quanti ogni giorno si spostano percorrendo la Bustese che sarà chiusa nel tratto del ponte. Nei giorni scorsi si è tenuto in Prefettura a Varese un incontro dedicato alla pianificazione degli interventi e alla gestione del traffico in vista dei lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiusura del ponte Villoresi a Lonate Pozzolo: preoccupazione in due regioni

