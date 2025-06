Chiuso il Duomo per un guasto elettrico

a lavorando senza sosta per ripristinare al più presto il servizio e garantire la sicurezza di visitatori e staff. La ripresa delle visite è attesa a breve, e l'Opera ringrazia tutti per la comprensione e la pazienza in questa situazione imprevista. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni.

A causa di un grave guasto alla rete elettrica arrecato da ENEL, iniziato oggi alle ore 14.15, l'Opera di Santa Maria del Fiore informa che ha dovuto chiudere il Museo dell'Opera del Duomo al pubblico e le biglietterie on line e fisiche del complesso monumentale del Duomo. L'Opera sta.