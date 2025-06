Chiude per due mesi da luglio il ponte sulla regionale 206

A partire da lunedì 7 luglio, il ponte sulla Strada Regionale 206 a Navacchio resterà chiuso per due mesi, mentre si svolgono lavori di manutenzione straordinaria dal valore di 380mila euro. Questa importante operazione, decisa in un incontro di coordinamento, garantirà maggiore sicurezza e durabilità della struttura. Durante questo periodo, sarà fondamentale pianificare percorsi alternativi per minimizzare disagi e garantire la mobilità dei cittadini.

CASCINA – Prenderanno il via lunedì 7 luglio i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sulla Strada Regionale 206, in corrispondenza dell’attraversamento dell’Arnaccio, nella frazione di Navacchio. L’intervento, dal valore complessivo di 380mila euro, comporterà la chiusura completa al traffico veicolare per circa due mesi. La decisione è stata formalizzata nel corso di una riunione di coordinamento svoltasi il 13 giugno, convocata dalla Provincia di Pisa e presieduta dal presidente Massimiliano Angori. All’incontro hanno preso parte anche i tecnici provinciali, rappresentanti del Comune di Cascina e le associazioni di categoria Confcommercio, Aema e Cna. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

