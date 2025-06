Chiedile chi erano i Beatles | Maria Vittoria Backaus – unica fotografa donna al Vigorelli – racconta i suoi Fab Four

Immaginatevi un'epoca di rivoluzioni musicali e giovanili, quando i Beatles conquistavano il cuore di Milano con il loro sound rivoluzionario. Maria Vittoria Backhaus, unica fotografa donna presente al Vigorelli, ci guida attraverso quei momenti magici, catturando l'energia e l'emozione di una giornata storica. Conosci le leggende dei Fab Four? Scopriamolo insieme, tra ricordi, immagini e aneddoti che ancora oggi fanno vibrare le corde del cuore.

Milano, 16 giugno 2025 – “Uno dei miei scatti preferiti di quella giornata ritrae i carabinieri stupefatti, frastornati dalla bolgia di ragazzini che gridano sotto al palco, coi nomi di John, George, Paul e Ringo scritti a pennarello sulle braccia ”, racconta la fotografa Maria Vittoria Backhaus, sfogliando i ricordi di quel 24 giugno 1965 in cui i Beatles suonarono al Vigorelli, fermati tra le pagine di “Come Together”: il volume firmato assieme a Marino Bartoletti per il sessantennale dell’evento, che i due autori presentano oggi pomeriggio (lunedì 16 giugno 2025) alle 18.30 alla Libreria Rizzoli Galleria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiedi(le) chi erano i Beatles: Maria Vittoria Backaus – unica fotografa donna al Vigorelli – racconta i suoi Fab Four

