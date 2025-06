Chiede l' indennità per appostamenti e pedinamenti ma aveva lavorato in ufficio in Procura | niente bonus per la pensione

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha recentemente respinto il ricorso di un ex Guardia di Finanza, che chiedeva l’indennità per appostamenti e pedinamenti svolti in servizio presso la Procura di Perugia. Nonostante l’impegno sul campo, non è stato riconosciuto un bonus pensionistico. Questa decisione solleva importanti questioni sui diritti degli agenti e sulla valorizzazione delle loro prestazioni professionali, lasciando aperti chiarimenti futuri.

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha dichiarato estinto il ricorso presentato dall'ex appartenente alla Guardia di Finanza, che chiedeva il riconoscimento dell'indennità per servizi esterni svolti presso la Procura della Repubblica di Perugia tra il 2012 e il 2015.

