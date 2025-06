Chiede chiarimenti alla ex nel parco poi l' aggredisce e le ruba il cellulare

Un episodio inquietante che sottolinea quanto le molestie possano degenerare in comportamenti aggressivi e pericolosi. Dopo aver chiesto chiarimenti alla ex nel parco, l’uomo ha sferrato un’aggressione e le ha rubato il cellulare, confermando la gravità di questa escalation. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia, ma resta alta la preoccupazione per la tutela delle vittime e la prevenzione di simili incidenti.

Ancora un caso di molestie. A seguito della ricezione di una denuncia e dell’intervento di una Volante della polizia, è stato denunciato un uomo che ha posto in essere condotte aggressive e moleste ai danni della ex fidanzata. L’ultimo episodio, in tal senso, è avvenuto all’interno di un parco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Chiede chiarimenti alla ex nel parco, poi l'aggredisce e le ruba il cellulare

