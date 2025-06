Chiede aiuto dal balcone i poliziotti bussano alla sua porta e trovano droga in casa | arrestato 24enne

Un giovane di 24 anni si è trovato nel mirino della legge dopo aver chiesto aiuto dal balcone, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Quando i poliziotti bussarono alla sua porta a Palermo, la scoperta di droga in casa portò all’arresto immediato. Un episodio che mette in evidenza come anche un gesto apparentemente innocente possa svelare un mondo oscuro. La vicenda continua a far parlare, rivelando i rischi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 24enne palermitano, G. G., le sue iniziali, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. Nei giorni scorsi una volante dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è accorsa al Papireto dove, su linea di emergenza 112, è stata segnalata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Chiede aiuto dal balcone, i poliziotti bussano alla sua porta e trovano droga in casa: arrestato 24enne

