Chiede a un passeggero di non urlare e viene preso a coltellate

Un semplice gesto di civiltà si è trasformato in una drammatica aggressione sul bus, quando un giovane ha chiesto a un passeggero di smettere di urlare e molestare gli altri. La sua richiesta, invece di essere ascoltata con rispetto, ha scatenato un violento atto di violenza: un colpo di coltello che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. È un esempio sconvolgente di come la mancanza di rispetto possa sfociare in tragedia.

Aveva chiesto all'uomo che gli sedeva accanto sul bus di non gridare e di smetterla di molestare gli altri passeggeri. Per tutta risposta è stato accoltellato e ha rischiato di riportare ferite potenzialmente letali. È quanto accaduto a un giovane di 26 anni nella tarda serata di domenica 15. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Chiede a un passeggero di non urlare e viene preso a coltellate

