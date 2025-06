Chicchi di grandine enormi temporali e oltre 2600 fulmini in 24h | i danni del maltempo al Nord Italia

Il Nord Italia è stato scosso da un’ondata di maltempo senza precedenti, con chicchi di grandine grandi come palle da tennis, tempeste violente e oltre 2.600 fulmini in appena 24 ore. I danni sono ingenti: alberi abbattuti, abitazioni danneggiate e situazioni di emergenza in molte zone. La natura si è scatenata, mettendo a dura prova le comunità locali e i soccorritori. Scopriamo insieme come il territorio sta affrontando questa sfida imprevista.

Italia alle prese con un'ondata di maltempo: grandine nell'astigiano con chicchi di 3 cm, temporale e grandine anche in Emilia-Romagna. Oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco in Alto Adige, pericolosa frana a Borca di Cadore, dove sono stati evacuati i residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pechino, "sassaiola" di grandine: chicchi come palline da golf - Una violenta grandinata ha colpito Pechino, trasformando la città in un campo di battaglia nel giro di pochi minuti.

Una violenta grandinata ha colpito poco fa Calolziocorte, in provincia di Lecco. Le strade si sono rapidamente ricoperte di uno spesso strato di chicchi di ghiaccio. Consulta il Radar Live https://to.meteoeradar.it/live #meteoeradar #grandine #maltempo #lecc Vai su Facebook

Grossi chicchi di grandine in Emilia Romagna: le previsioni meteo del weekend; Ancora maltempo sul territorio: grandine e vento oltre i 75 chilometri all'ora (VIDEO).

Sono in corso forti temporali con grandine e venti di tempesta - Dopo l'allerta meteo diramata ieri per il rischio di fenomeni estremi – che ha colpito in particolare l'area di Monza – la provincia di Brescia torna oggi a fare i conti con il maltempo. bresciatoday.it scrive