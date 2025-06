Chicchi di grandine come palline da tennis nel sud di Roma

Sud di Roma, invece, le strade si sono trasformate in un campo da tennis improvvisato grazie a chicchi di grandine grandi come palline. Le immagini condivise sui social mostrano mani che afferrano questi enormi chicchi, creando uno spettacolo insolito e sorprendente. Mentre il caldo afoso imperversa nella Capitale, il sud si è trovato a vivere un evento atmosferico davvero eccezionale, dimostrando ancora una volta quanto la natura possa sorprenderci in modi imprevedibili.

Le immagine sui social, condivise nei vari gruppi di quartiere, sono eloquenti. Mani che tengono chicchi di grandine grossi come palline da tennis tra i 3 e i 4 centimetri di diametro. Mentre nella Capitale si è registrato un caldo afoso, con temperature oltre i 36 gradi e un'umidità elevata, nel.

Pechino, "sassaiola" di grandine: chicchi come palline da golf - Una violenta grandinata ha colpito Pechino, trasformando la città in un campo di battaglia nel giro di pochi minuti.

