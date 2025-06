Chiara Ferragni spensierata in vacanza il bikini marrone segue i trend di stagione

momenti più spensierati della sua fuga tra mare, sole e sorrisi. Chiara Ferragni, sempre attenta a seguire le tendenze, ha scelto un elegante bikini marrone che si allinea perfettamente alle tendenze di stagione, dimostrando ancora una volta come stile e relax possano andare di pari passo. La sua vacanza napoletana è l’esempio perfetto di come concedersi un break in modo chic e autentico.

Chiara Ferragni ha deciso di concedersi dei giorni all'insegna della spensieratezza a Napoli. L'influencer, infatti, ha preso parte a un matrimonio di una coppia di suoi amici nel capoluogo campano e, trovandosi in questo luogo di villeggiatura, ha deciso di vivere un week-end all'insegna del divertimento. L'imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi numerosi ammiratori dei contenuti digitali dalla sua vacanza napoletana, mostrando anche gli outfit scelti per quest'occasione. Oltre a un aderente abito da cerimonia verde lime, Chiara Ferragni ha sfoggiato un bikini marrone, che esaltava il suo fisico statuario e seguiva i trend di stagione per quanto riguarda la moda da mare.

