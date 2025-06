Chiara Ferragni a Napoli | siparietto con un venditore di calzini che sbaglia il cognome - VIDEO

Chiara Ferragni ha conquistato il cuore di Napoli in un weekend all'insegna di moda, amicizia e divertimento. Tra un matrimonio e una visita ai simboli della città , la influencer è stata protagonista di un siparietto esilarante con un venditore di calzini, che ha sbagliato il suo cognome in modo simpatico. Un momento spontaneo che dimostra come anche le star possano divertirsi e condividere emozioni autentiche tra la gente. La vostra curiosità non potrà che crescere!

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Napoli, dove ha partecipato al matrimonio di una coppia di amici e colto l'occasione per visitare la città . In t-shirt "J'Adore Napoli" e a bordo di un motorino, ha girato tra i luoghi simbolo, dal murales di Maradona a una cena da "Concettina ai Tre.

Chiara Ferragni estasiata da Napoli: l'influencer in queste ore è stata in giro per la città , testimoniando sui social il suo tour partenopeo Imperdibile anche il siparietto tutto da ridere con tanto di citazione all'ex Fedez

