Chiara Celotto si racconta | da Sara - La donna nell' ombra a L' avvocato Malinconico spiega perché sui set è sempre incinta!

Chiara Celotto si svela tra risate e riflessioni, raccontando il suo percorso tra palco e set. Dalla montagna emiliana dove si trova con un piumino, alle luci della ribalta di Netflix, la giovane attrice napoletana condivide con noi le sfide e i successi di una carriera in ascesa. Scopriamo insieme come questa attrice emergente ha conquistato il pubblico e cosa c’è dietro il suo sorriso contagioso. La sua storia è tutta da scoprire.

Col piumino sul cucuzzolo di una montagna. Una scena che fa giĂ ridere così, considerando le temperature roventi che stanno attanagliando l’Italia. E, infatti, Chiara Celotto ride raccontandoci la sua vita attuale sull’Appennino emiliano. In realtĂ la troviamo per parlare del successo di Sara – La donna nell’ombra. La serie crime di Netflix che la vede protagonista accanto a Teresa Saponangelo e Claudia Gerini. Napoletana, 28 anni, un passato da ballerina e un presente da attrice che non si ferma un attimo. L’abbiamo conosciuta come Alagia, la figlia dell’ Avvocato Malinconico. Ma ora veste il pancione di Viola, la compagna incinta al nono mese del figlio della protagonista Sara. 🔗 Leggi su Amica.it