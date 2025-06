Chi si dà malato in Nazionale salti una giornata di campionato come se fosse squalificato Condò

La corsa al certificato medico da parte dei calciatori convocati in Nazionale sarà l'emergenza principale da affrontare per il nuovo corso della Nazionale firmato Gattuso ma anche Buffon e Bonucci. Ne ha scritto di recente Repubblica. Oggi torna sull'argomento anche il Corriere della Sera con Paolo Condç che propone una sua ricetta (è il caso di dire). Quel che Gattuso deve fare in azzurro è chiaro: costruire una squadra che in marzo vinca il doppio playoff, uno semplice (ma ricordiamoci della Macedonia), uno contro una rivale del calibro di Serbia o Polonia.

