Chi era Marco Panzeri il 33enne morto durante un'escursione a Crandola

Marco Panzeri, un giovane di soli 33 anni, ha tragicamente perso la vita durante un’escursione a Crandola Valsassina, in provincia di Lecco, insieme al padre. Un episodio che ha sconvolto l’intera comunità e ha acceso i riflettori sulla sicurezza in montagna. La sua scomparsa lascia un vuoto troppo grande: continuiamo a leggere per conoscere meglio questa storia e le circostanze di questa tragedia.

Marco era un volto noto a Valgreghentino, così come l’intera famiglia Panzeri, da sempre attiva nel sociale Vai su Facebook

