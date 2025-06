Chi è Reza Pahlavi il figlio dello Scià di Persia che si candida a guidare l’Iran ma non vuole essere re

Reza Ciro Pahlavi II, erede di una dinastia storica e simbolo di speranza per molti iraniani, ha fatto un passo sorprendente: si candida a guidare l’Iran senza ambizioni di regalità. La sua presenza riaccende il dibattito sul futuro di un Paese in fermento, tra tensioni internazionali e desiderio di riforme. Ma quale sarà il suo ruolo reale in questa complessa arena politica? Il suo ritorno potrebbe davvero cambiare le sorti dell’Iran?

Reza Ciro Pahlavi II, figlio dell’ultimo Scià di Persia deposto durante la rivoluzione islamica del 1979, è tornato al centro del dibattito internazionale dopo aver dichiarato la propria disponibilità a “servire il popolo iraniano” in un’eventuale transizione democratica del Paese. La sua figura, rimasta per decenni ai margini della politica attiva, riemerge oggi in un contesto segnato dalle tensioni tra Iran e Israele e da una crescente insofferenza interna verso il regime teocratico degli ayatollah. Reza Ciro Pahlavi II è nato il 31 ottobre 1960 a Teheran, in Iran, all’interno del palazzo di Niavaran, residenza ufficiale della famiglia imperiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi è Reza Pahlavi, il figlio dello Scià di Persia che si candida a guidare l’Iran (ma non vuole essere re)

In questa notizia si parla di: reza - pahlavi - iran - figlio

Tra Guerra e Transizione: Reza Pahlavi, l’Erede dello Scià di Persia ed il Futuro dell’Iran nella Crisi con Israele. - Tra guerra e transizione, Reza Pahlavi si affaccia come protagonista di un futuro incerto per l’Iran e la regione.

A SOSTEGNO DELL’IRAN. Reza Ciro Pahlavi, figlio dello Scià Mohammad Reza Pahlavi e dell’imperatrice Farah Diba. “Amici compatrioti, Ali Khamenei, l’impudente leader del regime anti-Iran della Repubblica Islamica, ha ancora una volta impegnato il nostr Vai su Facebook

Il figlio dell'ultimo scià invita gli iraniani alla disobbedienza civile per dare l'ultima spallata alla ormai indebolita Repubblica Islamica, responsabile di avere "trascinato l'Iran in guerra". Non tutti sono d'accordo: il primo commento, non una parola sugli attacchi ai Vai su X

Reza Pahlavi, il figlio dello scià si candida a guidare l’Iran; Reza Pahlavi, il figlio dello Scià pronto a tornare in Iran; Il figlio dello scià si candida a guidare l’Iran: “Sono disposizione del mio popolo”.

Pahlavi, figlio dello scià si candida a guidare Iran: “Sono a disposizione del mio popolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pahlavi, figlio dello scià si candida a guidare Iran: “Sono a disposizione del mio popolo' ... Lo riporta tg24.sky.it

Il figlio dello scià si candida a guidare l’Iran: “Sono disposizione del mio popolo” - Rezha Ciro Pahlavi si era già offerto di poter contribuire alla transizione democratica. Da repubblica.it