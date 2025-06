Chi è Marc Brys? L’uomo ha dato il via all’allenatore Cristiano Ronaldo ad Al Nassr la prossima stagione

Il mondo del calcio è in fermento: Cristiano Ronaldo si prepara a affrontare una nuova avventura sotto la guida di Marc Brys ad Al Nassr, mentre Stefano Pioli si avvicina a un importante trasferimento alla Fiorentina. Questa sequenza di cambiamenti promette di rivoluzionare gli equilibri delle squadre e tenere tutti con il fiato sospeso. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamo insieme le prossime mosse di questa emozionante saga calcistica.

2025-06-16 16:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo ha un nuovo capo del club nei prossimi giorni con Marc Brys che emerge come il probabile successore di Stefano Pioli ad Al Nassr. Pioli è pronto a subentrare in Fiorentina e, secondo quanto riferito, ha raggiunto un accordo verbale con la viola. Ciò creerà un posto vacante ad Al Nassr che potrebbe essere riempito da Brys, secondo i rapporti nel suo Belgio nativo. Il 63enne ha precedenti esperienze di coaching in Arabia Saudita in una carriera ben viaggiata che lo ha anche visto supervisionare le squadre in Belgio e nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com